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منع الموظف العام وفئات أخرى من مشاركة بالمهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص

Time منذ 8 دقائق
Views 1178
منع الموظف العام وفئات أخرى من مشاركة بالمهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص

الرياض (صدى):
نص نظام الخصخصة الذي أقره مجلس الشوري أول أمس، الاثنين، على أنه يجوز للطرف الخاص إثر الموافقة وإبرام العقود الحصول على تمويل ورهن أي أصول تمكن من تمويل المشروع ولا يجوز رهن أو بيع أي أصل مملوك للدولة.

كما اتاح النظام، وفقا لـ"عكاظ"، نزع الملكيات ووضع اليد المؤقت على العقارات إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ مشروع التخصيص، بينما حظر النظام على أي من منسوبي الجهة التنفيذية لمشروع التخصيص أو أي استشاري لها أو موظف عام مشاركته أو زوجته أو أحد فروعه أو أصوله في المشاركة بالمهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص.

ووجه النظام بأن يتولى المركز الوطني للتخصيص تحديد الأحكام المنظمة للمنافسات وآليات وقواعد وضوابط التعاقدات مع فرض غرامات تأخير وشروط جزائية لتفادي الإخلال بشروط العقد.

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مجلس الشورى
المركز الوطني للتخصيص
نظام الخصخصة

أحدث التعليقات

نبيل
زمان كانت الامور سهلة وبسيطة من جندي الى فريق اول والله انه كفوا
ابوخالد
الله يوفقه وينفع به
القرني
هذا العرفج فاضي ولا عند سالفه وياكثر بربرته
ابوبدر
اذا ما طلع العيب من اهل العيب ما يعتبر عيب. ومن تربيته رخيصة يطلع رخيص✋
فهدراكان
الله يرحمه وبغفرله خدم مليكه ووطنه وشعبه وحافظ على دينه واخلاقه

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