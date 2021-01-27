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"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1502
"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التعدين العربية السعودية " معادن " باب التقديم على وظائف هندسة لحملة البكالوريوس في مدينة رأس الخبر مع الأفضلية للمواطنين .

وأكدت " معادن " أو الوظيفة بمسمى " مدير التفتيش " المعدات الثابتة " ، وفقاً للشروط التالية :

1- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية .

2- خبرة 12 عام ، ويفضل في صناعة الأسمدة أو الكيماويات أو البتروكيماويات أو النفط ، منها 4 في منصب إشرافي .

3- إتقان متقدم لبرامج وود وإكسيل وباور بوينت ومايكروسوفت أوت لوك ، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات .

4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية .

ويمكن الإطلاع على التفاصبل والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

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وظائف شاغرة
معادن
شركة التعدين العربية السعودية

أحدث التعليقات

نبيل
زمان كانت الامور سهلة وبسيطة من جندي الى فريق اول والله انه كفوا
ابوخالد
الله يوفقه وينفع به
القرني
هذا العرفج فاضي ولا عند سالفه وياكثر بربرته
ابوبدر
اذا ما طلع العيب من اهل العيب ما يعتبر عيب. ومن تربيته رخيصة يطلع رخيص✋
فهدراكان
الله يرحمه وبغفرله خدم مليكه ووطنه وشعبه وحافظ على دينه واخلاقه

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