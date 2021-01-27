"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التعدين العربية السعودية " معادن " باب التقديم على وظائف هندسة لحملة البكالوريوس في مدينة رأس الخبر مع الأفضلية للمواطنين .
وأكدت " معادن " أو الوظيفة بمسمى " مدير التفتيش " المعدات الثابتة " ، وفقاً للشروط التالية :
1- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية .
2- خبرة 12 عام ، ويفضل في صناعة الأسمدة أو الكيماويات أو البتروكيماويات أو النفط ، منها 4 في منصب إشرافي .
3- إتقان متقدم لبرامج وود وإكسيل وباور بوينت ومايكروسوفت أوت لوك ، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات .
4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية .
ويمكن الإطلاع على التفاصبل والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .