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إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بإجمالي 5 مليار دولار

Time منذ 53 دقيقة
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إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بإجمالي 5 مليار دولار

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من  22مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل18.75  مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي : 2.75مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2061م، و 2.25مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061م.​

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وزارة المالية
دولار
المالية
السندات الدولية
أدوات الدين

أحدث التعليقات

نبيل
زمان كانت الامور سهلة وبسيطة من جندي الى فريق اول والله انه كفوا
ابوخالد
الله يوفقه وينفع به
القرني
هذا العرفج فاضي ولا عند سالفه وياكثر بربرته
ابوبدر
اذا ما طلع العيب من اهل العيب ما يعتبر عيب. ومن تربيته رخيصة يطلع رخيص✋
فهدراكان
الله يرحمه وبغفرله خدم مليكه ووطنه وشعبه وحافظ على دينه واخلاقه

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