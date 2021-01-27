إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بإجمالي 5 مليار دولار

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 22مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي : 2.75مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2061م، و 2.25مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061م.