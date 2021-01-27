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بالفيديو.. وصفة «العرفج» الخاصة للتخلص من التدخين

Time منذ 38 دقيقة
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بالفيديو.. وصفة «العرفج» الخاصة للتخلص من التدخين

الرياض (صدى):
كشف الكاتب الساخر، أحمد العرفج، اليوم الأربعاء، عن وصفته الخاصة للتخلص من التدخين، قائلًا أن أفضل طريقة لفك عقد العادات هي مساءلة العادات.

وقال الدكتور أحمد العرفج، خلال برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الدكتور الفيزيائي الكبير ريتشارد أتاه شخص وقال له أنه أدمن "لعق إصبعه" دومًا، ليجيبه الدكتور بأن يفكر كل صباح أي إصبع يقوم بلعقه ليتسبب ذلك في إقلاعه عن تلك العادة.

وأوضح "العرفج" أن في تغيير العادات، الإدراك يمثل 50%، لافتًا إلى أن التخلص من أي عادة يخضع لثلاثة أشياء: قدرة الشخص وإرادته، العادة نفسها، والبيئة لأنها تؤثر بشكل كبير فالجلوس في بيئة مدخنين يصعب تخلصك من العادة.

Time واتساب
أحمد العرفج
التدخين
عادات
يا هلا

أحدث التعليقات

نبيل
زمان كانت الامور سهلة وبسيطة من جندي الى فريق اول والله انه كفوا
ابوخالد
الله يوفقه وينفع به
القرني
هذا العرفج فاضي ولا عند سالفه وياكثر بربرته
ابوبدر
اذا ما طلع العيب من اهل العيب ما يعتبر عيب. ومن تربيته رخيصة يطلع رخيص✋
فهدراكان
الله يرحمه وبغفرله خدم مليكه ووطنه وشعبه وحافظ على دينه واخلاقه

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