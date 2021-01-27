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أول تعليق للراجحي على السماح بإصدار الإقامات ورخص العمل بشكل جزئي

Time منذ 57 دقيقة
Views 1749
أول تعليق للراجحي على السماح بإصدار الإقامات ورخص العمل بشكل جزئي

الرياض (صدى):
قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود الذي يحظى به سوق العمل السعودي.

وكان مجلس الوزراء وفي جلسته أمس الثلاثاء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة بحسب مدة الإقامة.

وأكد الراجحي أن موافقة الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل ورفع كفاءته وجاذبيته.

 

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الموارد البشرية
وزير الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
السماح بإصدار الإقامات
المهندس أحمد الراجحي

أحدث التعليقات

نبيل
زمان كانت الامور سهلة وبسيطة من جندي الى فريق اول والله انه كفوا
ابوخالد
الله يوفقه وينفع به
القرني
هذا العرفج فاضي ولا عند سالفه وياكثر بربرته
ابوبدر
اذا ما طلع العيب من اهل العيب ما يعتبر عيب. ومن تربيته رخيصة يطلع رخيص✋
فهدراكان
الله يرحمه وبغفرله خدم مليكه ووطنه وشعبه وحافظ على دينه واخلاقه

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أول تعليق للراجحي على السماح بإصدار الإقامات ورخص العمل بشكل جزئي
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