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الفئات الأكثر تعرضًا للضرر من الإصابة بفيروس كورونا

Time منذ 19 دقيقة
Views 1393
الفئات الأكثر تعرضًا للضرر من الإصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشفت دراسات أجراها علماء صينيون وبريطانيون، عن الفئات الأكثر تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم من يعانون السمنة وأمراض القلب والسكري، وجين AROE المتعلق بمرض باركنسون، وأصحاب فصيلة الدم الثانية.

وتزيد المشكلات المتعلقة بالقلب بمقدار أربعة أضعاف من احتمال الوفاة نتيجة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، أما السمنة فزادت من خطر الانتقال إلى غرفة العناية المركزة بمقدار 3.5 مرة.

وذكرت أن حصة من عانوا مرض السكري والنسبة العالية للسكر في دمهم، شكلت 13.5% من إجمالي مرضى المستشفى، على الرغم من عمرهم وإصابتهم بأمراض مزمنة أخرى، وتوفي منهم نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» أكثر بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالمرضى الآخرين.

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فيروس
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

جار القمر
وتبيهم يحبونك يا ابوبدر وأنت قاعد تعريهم كل يوم . المشكلة في هالقطيع اللي قاعد يمشي وراهم إعلام زميرة وقروب خيرة يحاول شيطنة الهلال وربط اسم الهلال بفريقهم للبقاء في الأضواء هذي الزبدة
خلي القميل يرقص
خالد
الله يهديهم أو يهلكهم
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
سوبر لندن ههههههههههههههههههه
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
فنك اصيل اعمى الجار الذليل

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