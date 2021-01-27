الفئات الأكثر تعرضًا للضرر من الإصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشفت دراسات أجراها علماء صينيون وبريطانيون، عن الفئات الأكثر تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم من يعانون السمنة وأمراض القلب والسكري، وجين AROE المتعلق بمرض باركنسون، وأصحاب فصيلة الدم الثانية.
وتزيد المشكلات المتعلقة بالقلب بمقدار أربعة أضعاف من احتمال الوفاة نتيجة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، أما السمنة فزادت من خطر الانتقال إلى غرفة العناية المركزة بمقدار 3.5 مرة.
وذكرت أن حصة من عانوا مرض السكري والنسبة العالية للسكر في دمهم، شكلت 13.5% من إجمالي مرضى المستشفى، على الرغم من عمرهم وإصابتهم بأمراض مزمنة أخرى، وتوفي منهم نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» أكثر بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالمرضى الآخرين.