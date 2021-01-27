"أرامكو" تعلن استئناف ورثة "القرقني" لحكم دعوى المطالبة بـ 67.3 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشفت شركة "أرامكو السعودية" عن تلقيها إشعارًا من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني للحكم الصادر برفض الدعوى المقدمة من قبل الورثة أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من الدعوى
حالياً، حيث أن ذلك يعتمد على الوقت الذي ستستغرقه الجهة المختصة في مراجعة الاستئناف وإصدار حكمها.
وكان حكم ابتدائي قد صدر في نوفمبر الماضي، لصالح الشركة برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني والتي يطالب فيها المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال).
ويعود موضوع النزاع محل قرار التحكيم الى مدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة.