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بالفيديو.. الخطوط السعودية توجه نصيحة للراغبين بالسفر بحلول 31 مارس

Time منذ 58 دقيقة
Views 1823
بالفيديو.. الخطوط السعودية توجه نصيحة للراغبين بالسفر بحلول 31 مارس

الرياض (صدى):
أكد مدير شؤون التواصل المؤسسي في شركة الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، إن هناك تنسيق ما بين الشركة مع الهيئة العامة للطيران المدني بشأن قرار استئناف الرحلات الدولية للمواطنين يوم الـ31 من شهر مارس المقبل.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشركة مستعدة إداريا وتشغيلياً لتنفيذ قرار عودة الرحلات الدولية.

ودعا الراغبين للسفر لمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الخطوط السعودية لمعرفة التحديثات المتعلقة بالدول التي تسمح بالسفر لها عبر خطوط الطيران وتعليمات السفر.

Time واتساب
الخطوط السعودية
روتانا خليجية
الطيران المدني
الهيئة العامة للطيران المدني
برنامج يا هلا

أحدث التعليقات

جار القمر
وتبيهم يحبونك يا ابوبدر وأنت قاعد تعريهم كل يوم . المشكلة في هالقطيع اللي قاعد يمشي وراهم إعلام زميرة وقروب خيرة يحاول شيطنة الهلال وربط اسم الهلال بفريقهم للبقاء في الأضواء هذي الزبدة
خلي القميل يرقص
خالد
الله يهديهم أو يهلكهم
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
سوبر لندن ههههههههههههههههههه
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
فنك اصيل اعمى الجار الذليل

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