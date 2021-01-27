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صورة جميلة لميدان الطائرة في تبوك
منذ ساعة
920
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أحدث التعليقات
خلي القميل يرقص
خالد
الله يهديهم أو يهلكهم
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
سوبر لندن ههههههههههههههههههه
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
فنك اصيل اعمى الجار الذليل
صبري عبدالجليل
والنصر له متاخرات عند حمدلله عدد ثلاث ضرابات جزاء يعن كنا اخدنا الكاس
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