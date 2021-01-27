جونسون يتحمل مسؤولية ارتفاع وفيات كورونا

لندن (صدى):
خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، معربا عن أسفه لتجاوز أعداد الوفيات بفيروس كورونا 100 ألف حالة.
وقال جونسون: " أتحمل كامل المسؤولية، من الصعب التعبير عن الحزن الذي تحمله هذه الإحصاءات القاتمة وسنوات العمر الضائعة وعدم تمكن العائلات من الاجتماع، وبالنسبة إلى كثر، الفرص الضائعة لوداع أحد أفراد أسرتهم".
وتابع: " بالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة ".
وأضاف: " إننا فعلنا كل ما في وسعنا وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتقليل الخسائر في الأرواح وتقليل المعاناة إلى أدنى حد".