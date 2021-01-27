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جونسون يتحمل مسؤولية ارتفاع وفيات كورونا

Time منذ 41 دقيقة
Views 1426
جونسون يتحمل مسؤولية ارتفاع وفيات كورونا

لندن (صدى):
خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، معربا عن أسفه لتجاوز أعداد الوفيات بفيروس كورونا 100 ألف حالة.

وقال جونسون: " أتحمل كامل المسؤولية، من الصعب التعبير عن الحزن الذي تحمله هذه الإحصاءات القاتمة وسنوات العمر الضائعة وعدم تمكن العائلات من الاجتماع، وبالنسبة إلى كثر، الفرص الضائعة لوداع أحد أفراد أسرتهم".

وتابع: " بالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة ".

وأضاف: " إننا فعلنا كل ما في وسعنا وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتقليل الخسائر في الأرواح وتقليل المعاناة إلى أدنى حد".

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كورونا
البريطاني

أحدث التعليقات

اللهو البرى
المظلات ووحداتها عز وافتخر فيها وتدريباتها العنيفة هي ف الشمالية الغربية تبوك.. جبال رايس وجبال الزيته تخرج عسكر معصقلين رجال لم يألفوا الران والكسل ولا الكسل الفهم. تدريبات مظليين وصاعقة وضفادع بشرية مهمات خاصة تدخل سريع حرب شوارع وبما اني جربت العمل العسكري والعمل المدني. لكن يظل العمل العسكري هو الأفضل بالاخوة والزمالة والرجال. والانتماء لروح الجماعة والآيثار نتقاسم الخبز خذ جغمة شربة ما واعط زميلك مثلها. اخووة ماتجدها ف المجتمع المدني ابدا. حتى يأخذ اجازة مثلا وماعنده فلوس كثيرة تكفيه عندما يروح لأنه يبي يفرح أهله ويبحبح بعد غياب طويل كان يمر على كم واحد يقول لهم َ انا رايح جيبوا لي فلوس فمثلا يعطيه زميله راتبه على أن المرة الثانية يعطيه راتبه عندما يحصل ع اجازة مثله تكاتف إلى أبعد الحدود واللي ماعنده سيارة ياخد سيارة زمله عارة الين يرجع.. وهكذا فكل واحد بزملاه وزملائه به.
النشمي
يا رب فرج همه
سلطان الزهراني
يعني حمدالله ماعنده لسان يتكلم هههههه خبر تافه
النشمي
يا رب اتفرج همه
ابوبدر
ماشاء الله.

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