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لاعب النصر السابق مهدد بإيقاف خدماته

Time منذ 3 دقائق
Views 1106
لاعب النصر السابق مهدد بإيقاف خدماته

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب المنتخب الوطني السابق طلال المشعل، عن أزمة كبيرة يمر بها لاعب النصر السابق سعد رزق الله الغامدي، قد تؤدي إلى إيقاف خدماته.

ونشر المشعل صورة لحكم على سعد الغامدي، تضمن ضرورة دفعه لأكثر من 80 ألف ريال خلال خمسة أيام فقط.

وأشار إلى أنه في حال عدم التنفيذ سيتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ وكتب المشعل.

وأضاف المشعل: " حال لاعبين كرة القدم بعد الاعتزال وما يمرون به من ظروف صعبة واليوم أحد هذه الحالات التي تنتظر وقفت الجميع لاعب نادي ‎النصر الكابتن سعد رزق الله الغامدي " .

Time واتساب
النصر
سعد رزق الله الغامدي

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
كفو ادبه
سعد
هل هذا خبر رياضي ؟؟
ابو عمار
اهبي يالمدرعه خطيره
ابو عمار
فعلا شكله معصب

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