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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 12 دقيقة
Views 1190
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) و المرتفعات الجنوبية الغربية و وسط المملكة. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الرياض

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
كفو ادبه
سعد
هل هذا خبر رياضي ؟؟
ابو عمار
اهبي يالمدرعه خطيره
ابو عمار
فعلا شكله معصب

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