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المملكة تساهم بـ 100 الف دولار لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام

Time منذ 6 ساعات
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المملكة تساهم بـ 100 الف دولار لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام

نيويورك (صدى):
أعلن معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن مساهمة المملكة في تجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام بمبلغ 100 الف دولار أمريكي، مؤكداً أن هذه المساهمة تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بعملية بناء السلام.

جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم، التي ألقاها معالي السفير المعلمي خلال المؤتمر الدولي الافتراضي الرفيع المستوى لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.

وأكد السفير المعلمي التزام المملكة في تعاملاتها الدولية بمبادئ أساسية يأتي في طليعتها أهمية العمل على بناء السلام والحفاظ عليه اتساقاً مع التزامها الوثيق بميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ عليه تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة والحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال الحوار والمفاوضات وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وقال معاليه: لقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على المجتمعات والاقتصادات في العالم اجمع لاسيما افقرها واضعفها وأصبحت سبل كسب العيش مهددة وفي خطر من جراء ندرة فرص العمل وبالتالي سيصل عدد الأشخاص الفقراء إلى نصف بليون شخص حول العالم، فضلاً عن الآثار غير المباشرة والمترتبة جراء هذه الجائحة والمتمثلة في زيادة حالات التوتر والعنف والكراهية، وتقويض القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي فيما لا يزال العديد من البلدان يعاني من انعدام الأمن.

وأضاف معاليه: وفي هذا الصدد نرى أن الأمم المتحدة سيكون لزاماً عليها أكثر من أي وقت مضى صياغة رؤية مشتركة ومتعددة الأطراف تظهر التعاون والتضامن وتستخدم نظماً وقدرات مشتركة لتقديم الدعم اللازم والكافي للمجتمعات المتضررة والأكثر هشاشة ً وضعفاً في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للجميع والحفاظ على السلام وتعزيزه.

ولفت السفير المعلمي، النظر إلى أن أول مثال على السلام المنشود والمأمول تحقيقه يتمثل في القضية الفلسطينية حيث ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نيران الاحتلال عشرات السنين دون وجود بارقة أمل في أن يتمكن هذا الشعب من الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يوينو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.

ومضى في القول: لقد دأبت بلادي على العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية وقدمت في هذا السبيل المبادرة تلو الأخرى، ففي القضية الفلسطينية تقدمت بلادي بمبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في القمة العربية في بيروت في ٢٠٠٢، وفي الشأن اليمني تدعو بلادي إلى الحل السلمي وتتمسك به وترى ضرورة أن يكون السلام في اليمن مرتكزاً على المرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني).

وأشار المعلمي إلى أنه في سوريا ترى المملكة أنه لا بديل عن الحل السياسي للازمة السورية تنفيذاً لبيان جنيف ١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، معرباً عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في ليبيا ودعوتها إلى التوافق بين الأشقاء الليبيين والحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الليبية وعدم التدخل الخارجي.

وجدد معاليه، في ختام الكلمة، التأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه ودور أكثر تأثيراً في تعزيز التنمية المستدامة وخاصة في نطاق الدول النامية، وعن طريق العمل الوثيق مع المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية ودعم قدراتها على تحقيق السلام وتجنب النزاعات عبر وسائل الوساطة والتوفيق واستباق الأحداث مع المحافظة على احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء، معرباً عن أمله في أن يتبنى هذا الاجتماع برنامج عمل يشتمل على هذه العناصر ويؤكد على تحقيق العدالة والتنمية فهما الركيزتان الأساسيتان للأمن والسلم الدوليين.

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أمريكا
الأمم المتحدة
المملكة

أحدث التعليقات

اللهو البرى
المظلات ووحداتها عز وافتخر فيها وتدريباتها العنيفة هي ف الشمالية الغربية تبوك.. جبال رايس وجبال الزيته تخرج عسكر معصقلين رجال لم يألفوا الران والكسل ولا الكسل الفهم. تدريبات مظليين وصاعقة وضفادع بشرية مهمات خاصة تدخل سريع حرب شوارع وبما اني جربت العمل العسكري والعمل المدني. لكن يظل العمل العسكري هو الأفضل بالاخوة والزمالة والرجال. والانتماء لروح الجماعة والآيثار نتقاسم الخبز خذ جغمة شربة ما واعط زميلك مثلها. اخووة ماتجدها ف المجتمع المدني ابدا. حتى يأخذ اجازة مثلا وماعنده فلوس كثيرة تكفيه عندما يروح لأنه يبي يفرح أهله ويبحبح بعد غياب طويل كان يمر على كم واحد يقول لهم َ انا رايح جيبوا لي فلوس فمثلا يعطيه زميله راتبه على أن المرة الثانية يعطيه راتبه عندما يحصل ع اجازة مثله تكاتف إلى أبعد الحدود واللي ماعنده سيارة ياخد سيارة زمله عارة الين يرجع.. وهكذا فكل واحد بزملاه وزملائه به.
النشمي
يا رب فرج همه
سلطان الزهراني
يعني حمدالله ماعنده لسان يتكلم هههههه خبر تافه
النشمي
يا رب اتفرج همه
ابوبدر
ماشاء الله.

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