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شاهد.. رد فعل مثير من أمير الحدود الشمالية تجاه مواطن قدم له " البقل "

Time منذ 4 ساعات
Views 4257
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شاهد.. رد فعل مثير من أمير الحدود الشمالية تجاه مواطن قدم له " البقل "

عرعر (صدى):
أظهر مقطع فيديو، رد فعل مثير لأمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تجاه مواطن قدم له " البقل ".

وجاء ذلك خلال جولته التي قام بها لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة، حيث بدا في الفيديو، الأمير فيصل بن خالد، يأخذ قطعة من صندوق البقل.

ورصد المقطع، المواطن يلح على الأمير فيصل بن خالد، أن يأخذ واحدة أخرى، فقال له أمير الحدود الشمالية:" طالبك وحده تكفي ".

ورد المواطن: " عط خوياك"، فأخذ الأمير فيصل بن خالد واحدة أخرى، حيث قال المواطن: " طول ما حكومتنا بخير احنا بخير ".

وكانت الجولة تضمنت تفقد أمير الحدود الشمالية منتزه المناشبي وأم العصافير البري، كما تابع المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين ميدانيا.

Time واتساب
الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

أحدث التعليقات

ابو عمار
سبحان الله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
حسبي الله عليهن
ابو عمار
اصولك من نجد ... قويه يمكن قصدك من خورسان او مشهد

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