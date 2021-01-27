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أولى قرارات " الحقيل " بعد توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

Time منذ 8 ساعات
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أولى قرارات " الحقيل " بعد توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرياض (صدى):
قرر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، تشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة.

 

وضم المجلس كلاً من خالد بن مساعد السيف رئيساً، و عبدالرزاق بن صبحي العوجان نائباً للرئيس، وعضوية: مهند بن قصي العزاوي، بدر بن غرم الله الزهراني، خالد بن محمد العمودي، سليمان بن سليم الحربي، مجدي بن محمد حريري، رامي بن خالد التركي، أحمد بن مطير البلوي،وحسان بن عصام قباني، على أن يستعين المجلس بمن يراه من المتخصصين.

 

يشار إلى أنه صدر مؤخراً قرارا مجلس الوزراء بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على هيئة للمقاولين، وهيئة المهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين الهيئتين والبلديات في الاختصاصات والأهداف والبرامج.

Time واتساب
مجلس الوزراء
ماجد الحقيل
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
خالد بن مساعد السيف

أحدث التعليقات

اللهو البرى
المظلات ووحداتها عز وافتخر فيها وتدريباتها العنيفة هي ف الشمالية الغربية تبوك.. جبال رايس وجبال الزيته تخرج عسكر معصقلين رجال لم يألفوا الران والكسل ولا الكسل الفهم. تدريبات مظليين وصاعقة وضفادع بشرية مهمات خاصة تدخل سريع حرب شوارع وبما اني جربت العمل العسكري والعمل المدني. لكن يظل العمل العسكري هو الأفضل بالاخوة والزمالة والرجال. والانتماء لروح الجماعة والآيثار نتقاسم الخبز خذ جغمة شربة ما واعط زميلك مثلها. اخووة ماتجدها ف المجتمع المدني ابدا. حتى يأخذ اجازة مثلا وماعنده فلوس كثيرة تكفيه عندما يروح لأنه يبي يفرح أهله ويبحبح بعد غياب طويل كان يمر على كم واحد يقول لهم َ انا رايح جيبوا لي فلوس فمثلا يعطيه زميله راتبه على أن المرة الثانية يعطيه راتبه عندما يحصل ع اجازة مثله تكاتف إلى أبعد الحدود واللي ماعنده سيارة ياخد سيارة زمله عارة الين يرجع.. وهكذا فكل واحد بزملاه وزملائه به.
النشمي
يا رب فرج همه
سلطان الزهراني
يعني حمدالله ماعنده لسان يتكلم هههههه خبر تافه
النشمي
يا رب اتفرج همه
ابوبدر
ماشاء الله.

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