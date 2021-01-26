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شاهد.. رد فعل مثير من أمير الحدود الشمالية تجاه مواطن قدم له " البقل "

Time منذ ساعة
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شاهد.. رد فعل مثير من أمير الحدود الشمالية تجاه مواطن قدم له " البقل "

عرعر (صدى):
أظهر مقطع فيديو، رد فعل مثير لأمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تجاه مواطن قدم له " البقل ".

وجاء ذلك خلال جولته التي قام بها لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة، حيث بدا في الفيديو، الأمير فيصل بن خالد، يأخذ قطعة من صندوق البقل.

ورصد المقطع، المواطن يلح على الأمير فيصل بن خالد، أن يأخذ واحدة أخرى، فقال له أمير الحدود الشمالية:" طالبك وحده تكفي ".

ورد المواطن: " عط خوياك"، فأخذ الأمير فيصل بن خالد واحدة أخرى، حيث قال المواطن: " طول ما حكومتنا بخير احنا بخير ".

وكانت الجولة تضمنت تفقد أمير الحدود الشمالية منتزه المناشبي وأم العصافير البري، كما تابع المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين ميدانيا.

Time واتساب
الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
د محمد ماجد بخش
لا يدمع الحديد إلا عند صهره
ابوسامي
يطول العمر ابي الجيب الي انت راكب ابوك خالد وجدك سلطان الخير الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
كان الملاكم المحترف يسدد عددا لا بأس به من اللكمات السريعة المتعاقبة المتتابعة المتتالية المتوالية حتى تظن أنه آلة وتلك هي ندبات الإقصاء وتحويل البناء إلى ركام
بوالفهدي
هذا حفيد الامير سلطان رحمه الله وليس غريب عليه هذا التصرف الانساني الطيب من هذي الاسرة الكريمة

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