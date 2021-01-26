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توكلنا توضح خطوات تحديث العنوان الوطني

Time منذ 10 دقائق
Views 1198
توكلنا توضح خطوات تحديث العنوان الوطني

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،بعض التحديثات الخاصة ببيانات المستخدمين.

وقال التطبيق أنه بات بإمكان المستخدم تحديث العنوان الوطني في "توكلنا"، وذلك من خلال التوجه إلى قائمة خدمات والضغط على أيقونة "العنوان الوطني"، ثم يتم عرض قائمة العناوين الوطنية المسجلة لدى المستخدم.

وأضاف أنه يمكن إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات العنوان الموجود، كما يتاح للمستفيد إضافة أو حذف تابعين أو مكفولين على عنوانه الوطني، بالإضافة إلى إمكانية طباعة إثبات عنوان وطني كملف PDF.

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الرياض

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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