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صدمة كبرى للمواطنين من الإسكان 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1697
صدمة كبرى للمواطنين من الإسكان 

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الإسكان أنه تم إيقاف التقديم على القرض العقاري القائم، ويشمل الطلبات الجديدة فقط اعتبارًا من 1 يناير 2021، حيث أعادت وزارة الإسكان التذكير بهذا القرار.

وكانت وزارة الإسكان أبانت أن المقصود بإيقاف منتج دعم التمويل القائم هي العقود الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي لا زال متاحًا.

وأضافت:" بالنسبة إلى منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة فهي لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني ".

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وزارة الإسكان
الإسكان
القرض
العقود

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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