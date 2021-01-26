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الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات بالرياض

Time منذ 24 دقيقة
Views 1305
الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات بالرياض

الرياض (صدى):
ألقى رجال شرطة الرياض، القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بعدد 7 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت بافتعال حادث مروري من خلال صدم المركبات من الخلف والاستيلاء عليها بعد مغافلة قائديها وإخفائها بأحد الأحواش جنوب مدينة الرياض لغرض تفكيكها وبيعها والمتاجرة بأجزائها.

وتم استرداد جميع الأجزاء المسروقة وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية لإحالتهم إلى النيابة العامة

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الرياض
المملكة
الشرطة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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