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التشهير بمنشأة خزَّنت مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأحساء

Time منذ 20 دقيقة
Views 1275
التشهير بمنشأة خزَّنت مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأحساء

الرياض (صدى):
قامت وزارة التجارة بالتشهير بشركة تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك إثر ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، خُزنت بمستودع للمنشأة.

وأوضحت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، والمتضمن فرض غرامة مالية، قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وأشارت وزارة التجارة إلى مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

ودعت "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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الرياض

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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