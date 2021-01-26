بالفيديو.. عبدالله الحمدان هلالياً

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع اللاعب عبدالله الحمدان، وجاء ذلك بعد مفاوضات الهلال مع إدارة الشباب على التنازل عن الأشهر الستة المتبقية من عقد " الحمدان ".
وكان عبدالله الحمدان، ذكر في تصريحات تلفزيونية، قائلا:" موضوع بقائي أخذ أكبر من حجمه، والأولوية لنادي الشباب ".
وأوضح عبدالله الحمدان:" نحن في زمن الاحتراف، والجميع يبحث عن مصلحته "، لافتا:" الأسبوع هذا سأنهي الجدل في هذا الموضوع ".
وتابع عبدالله الحمدان:" تصريحات خالد البلطان لم تعجبني "، ويأتي ذلك بعد الفوز العريض للشباب على الوحدة برباعية.