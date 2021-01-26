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بالفيديو.. عبدالله الحمدان هلالياً

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عبدالله الحمدان هلالياً

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع اللاعب عبدالله الحمدان، وجاء ذلك بعد مفاوضات الهلال مع إدارة الشباب على التنازل عن الأشهر الستة المتبقية من عقد " الحمدان ".

 

وكان عبدالله الحمدان، ذكر في تصريحات تلفزيونية، قائلا:" موضوع بقائي أخذ أكبر من حجمه، والأولوية لنادي ‎الشباب ".

 

وأوضح عبدالله الحمدان:" نحن في زمن الاحتراف، والجميع يبحث عن مصلحته "، لافتا:" الأسبوع هذا سأنهي الجدل في هذا الموضوع ".

وتابع عبدالله الحمدان:" تصريحات خالد البلطان لم تعجبني "، ويأتي ذلك بعد الفوز العريض للشباب على الوحدة برباعية.

Time واتساب
الشباب
الهلال
عبدالله الحمدان

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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