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شاهد.. تعليق عائلة الطفل ماجد الشمري بعد تفاعل أمير الحدود الشمالية مع حالته

Time منذ 27 دقيقة
Views 1623
شاهد.. تعليق عائلة الطفل ماجد الشمري بعد تفاعل أمير الحدود الشمالية مع حالته

عرعر (صدى):
أوضحت والدة الطفل ماجد الشمري، الذي تفاعل معه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ويعاني من ضمور في المخ، أن عمر ابنها 6 سنوات ولا يدرس، ولكنه سيدخل المدرسة العام المقبل.

ومن جانبه، أشار والد الطفل خلال مداخلة هاتفية   في برنامج " الراصد ":" بمجرد مشاهدة ابنه أمر بعلاجه بشكل مباشر، مقدمًا له الشكر والعرفان على تلك الخطوة الإنسانية الكبيرة ".

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مع حالة طفل من أهالي قرية قيصومة فيحان يعاني من ضمور في المخ، وبحاجة للعلاج.

ورصد مقطع فيديو، الأمير فيصل بن خالد يتفقد حالة الطفل الذي أجهش في البكاء فور رؤية الأمير، ليقوم الأخير بتهدئته ويأمر مرافقيه بمتابعة حالته على الفور وتوفير العلاج اللازم له.

Time واتساب
الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان
ماجد الشمري

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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