مي حلمي تتعرض لحادث خطير (صورة)

القاهرة (صدى):
أعلنت المذيعة المصرية مي حلمي طليقة الفنان محمد رشاد، عن تعرضها لحادث سير خطير على طريق المنصورية، وذلك خلال عودتها من تصوير إعلان جديد صورته خلال الأيام الماضية.
وشاركت مي حلمي، متابعيه صورة للسيارة التي كانت تستقلها أثناء تعرضها للحادث، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، وقالت: "معلش اعذروا اختفائي، بعد ما خلصنا تصوير الإعلان، عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو، وإحنا راجعين على طريق المنصورية، الحمد لله كدمات، بس حد من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو، ادعولنا أرجوكم".
وأوضح مصدر أن مي حلمي تمر بحالة نفسية سيئة بعد الحادث، و أنها رفضت التحدث مع أحد سوى أسرتها، مضيفا أنها كانت تحاول تجاوز أزمة طلاقها من محمد رشاد خلال الأيام الماضية، وذلك بالدخول في أكثر من عمل فني، من أجل الابتعاد عن الذكريات الأليمة كما وصفتها لأصدقائها.