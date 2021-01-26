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أولى قرارات " الحقيل " بعد توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

Time منذ 30 دقيقة
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أولى قرارات " الحقيل " بعد توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرياض (صدى):
قرر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، تشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة.

 

وضم المجلس كلاً من خالد بن مساعد السيف رئيساً، و عبدالرزاق بن صبحي العوجان نائباً للرئيس، وعضوية: مهند بن قصي العزاوي، بدر بن غرم الله الزهراني، خالد بن محمد العمودي، سليمان بن سليم الحربي، مجدي بن محمد حريري، رامي بن خالد التركي، أحمد بن مطير البلوي،وحسان بن عصام قباني، على أن يستعين المجلس بمن يراه من المتخصصين.

 

يشار إلى أنه صدر مؤخراً قرارا مجلس الوزراء بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على هيئة للمقاولين، وهيئة المهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين الهيئتين والبلديات في الاختصاصات والأهداف والبرامج.

Time واتساب
مجلس الوزراء
ماجد الحقيل
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
خالد بن مساعد السيف

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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