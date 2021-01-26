الأعداد السابقة للصحيفة

متخصص: الطفرات التي ظهرت في فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح (فيديو)

Time منذ 35 دقيقة
Views 1438
متخصص: الطفرات التي ظهرت في فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أكد الدكتور باسم البحراني متخصص في طب الطواريء أن الطفرات التي ظهرت في فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح.

وأوضح أن "مناعة الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا تستمر من 3 الى 6 أشهر ويمكن أن تصل إلى سنة لكن هذا لا يمنع من تطعيمهم بعد 3 أشهر من الإصابة لأن المناعة التي يشكلها التطعيم أقوى وأكثر مستدامة".

وتابع : "كورونا المتحور تعرض لآلاف الطفرات والتحورات خلال العام، وهذه الطفرات لا تؤثر على شراسة الفيروس و سرعة انتشاره إلى الآن بل أثر على بروتين الشوكة وهو الذي يساعد الفيروس على دخول الخلية والتطعيم يعمل ضد هذا البروتين ".

وعن حدوث بعض الأعراض مثل إرتفاع درجة الحرارة والصداع للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية قال "هذا يدل على أن الجهاز المناعي يعمل لتشكيل المضادات الحيوية وهذا شيء مطمأن ".

Time واتساب
كورونا
المناعة
اللقاح

أحدث التعليقات

ع. س. ع
يمكن قصدهم إذا أحد مات في المستشفى يمرون اهلة وهم رايحين يقبرونة يأخذون شواهد لقبرة من على الرصيف والا مرة واحدة يقبرونة على الرصيف لأن شكلها كذا قبور ههههههه شر البلية ما يضحك 🤣😜😜
ابو محمد 😎 ✍️
يا هولااالي .. .. قالوا // الطيور على اشكالها تقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // إلا الحماقة اعيت من يداويهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ...
سردار
يقول المثل لاتلعب مع الزمل وانت حويشي

أخر الأخبار

مي حلمي تتعرض لحادث خطير (صورة)
مي حلمي تتعرض لحادث خطير (صورة)
Time منذ 12 دقيقة Views 318
رئيس الفيحاء: لم نتلقى عروض لضم أوسو
رئيس الفيحاء: لم نتلقى عروض لضم أوسو
Time منذ 22 دقيقة Views 1382
توجيه عاجل من أمانة عسير حول " شواهد القبور "  المقابلة لمستشفى في أبها
توجيه عاجل من أمانة عسير حول " شواهد القبور "  المقابلة لمستشفى في أبها
Time منذ 28 دقيقة Views 2523
متخصص: الطفرات التي ظهرت في فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح (فيديو)
متخصص: الطفرات التي ظهرت في فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح (فيديو)
Time منذ 35 دقيقة Views 1438
شاهد.. صورة تاريخية لأحد التدريبات في الرياض لسلاح المظلات بالجيش السعودي
شاهد.. صورة تاريخية لأحد التدريبات في الرياض لسلاح المظلات بالجيش السعودي
Time منذ 51 دقيقة Views 1561
ردة فعل سارة عبدالعزيز بعد لقاء الفنان عبادي الجوهر
ردة فعل سارة عبدالعزيز بعد لقاء الفنان عبادي الجوهر
Time منذ 51 دقيقة Views 433
النية يفزع له في البر
النية يفزع له في البر
Time منذ 52 دقيقة Views 284
نصاب عيني عينك
نصاب عيني عينك
Time منذ 53 دقيقة Views 291
 شاهد..الرشيد: الأحوال المدنية تتيح للأب تغيير اسم الابن بشرط
 شاهد..الرشيد: الأحوال المدنية تتيح للأب تغيير اسم الابن بشرط
Time منذ ساعة Views 1780
النمر يفند أهمية إطفاء الإضاءة لقياس ضغط الدم
النمر يفند أهمية إطفاء الإضاءة لقياس ضغط الدم
Time منذ ساعة Views 1708