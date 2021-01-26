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قرار جديد بصرف علاوة للمعلمين والمعلمات

Time منذ ساعة
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قرار جديد بصرف علاوة للمعلمين والمعلمات

الرياض (صدى):
تكشفت معلومات عن صرف أول علاوة سنوية للمعلمين والمعلمات غدًا الأربعاء، في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي يشترط مستقبلاً لصرفها؛ الحصول على الرخصة المهنية.

 

وكانت وزارة التعليم، أعلنت عن خطوات قيام أولياء الأمور بتسجيل طالب بالفصل الصيفي أو بالنقل المدرسي، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 5 أيام عمل منذ يوم تقديمه.

 

وأشارت وزارة التعليم، إلى طريقة تسجيل طالب بالفصل الصيفي، من خلال اتباع الخطوات التالية: يقوم ولي الأمر بزياره قائد المدرسة وطلب تسجيل ابنه في الفصل الصيفي، يقوم قائد المدرسة بتسجيل الدخول على نظام نور، اختيار الفصلي الصيفي.

 

وأوضحت وزارة التعليم، أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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المعلمين
المعلمات
علاوة
الرخصة المهنية

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وانتو الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
وطني الحبيب
الله يوفقه
ابو فهد
ههههه وحققتو لقب مطرود اسيا لاتنسي طبعا واسرع نادي يدخل ويطلع من الملعب 😂
ابو فهد
على الاقل مو مثل انجازكم مطرود اسيا على الهواء اما سالفة الاحتجاجات انتم اهلها وحتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه ماحد ينساه 😄

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