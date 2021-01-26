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 شاهد..الرشيد: الأحوال المدنية تتيح للأب تغيير اسم الابن بشرط

Time منذ ساعة
Views 1780
 شاهد..الرشيد: الأحوال المدنية تتيح للأب تغيير اسم الابن بشرط

علي القحطاني (صدى):
قال الكاتب عبدالعزيز الرشيد، إن الأحوال المدنية تتيح للأب أن يغير اسم الابن تحت سن 15 سنة لمرة واحدة.

وقال عبدالعزيز الرشيد خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" إذا تم التغيير في هذه الحدود منذ ولادة الطفل حتى 15 عاما يكون سهلا في حياة الطفل والوثائق ".

وأضاف:" بعد تغيير الاسم للشخص البالغ يجب أن يغير جميع المستندات وكل ما يمت له بصلة، وإجراءاتها سهلة تحتاج لمراجعة الجوازات ومستندات السفر ".

 

ويرغب بعض الأشخاص بتغيير أسمائهم للعديد من الأسباب، وبغض النظر عن الأسباب فإنه من حق أي شخص تغيير اسمه بحسب ما يريد ووفق الضوابط واللوائح والأنظمة، حيث يمكن تغيير الاسم بشكل رسمي وقانوني بخطوات وإجراءات محددة.

Time واتساب
الأحوال المدنية
تغيير اسم
عبدالعزيز الرشيد

أحدث التعليقات

ع. س. ع
يمكن قصدهم إذا أحد مات في المستشفى يمرون اهلة وهم رايحين يقبرونة يأخذون شواهد لقبرة من على الرصيف والا مرة واحدة يقبرونة على الرصيف لأن شكلها كذا قبور ههههههه شر البلية ما يضحك 🤣😜😜
ابو محمد 😎 ✍️
يا هولااالي .. .. قالوا // الطيور على اشكالها تقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // إلا الحماقة اعيت من يداويهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ...
سردار
يقول المثل لاتلعب مع الزمل وانت حويشي

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