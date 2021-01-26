جمال بلعمري يحصل على مبلغ خيالي من الأهلي 

طلال الغامدي (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، قطع شوطا كبيرا، نحو التعاقد مع مدافع ليون الفرنسي، اللاعب الجزائري جمال بلعمري، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضحت أن جمال بلعمري أبدى موافقته للعب وارتداء شعار الأهلي، وتم الاتفاق معه على القيمة المالية التي بلغت نحو مليوني يورو، لمدة عام ونصف العام 18 شهرا "، وفقا للزميلة " الاقتصادية ".
ولفت جمال بلعمري الأنظار خلال تجربته مع الشباب، قبل أن يفسخ عقده معه بالتراضي، في الصيف الماضي، لينضم إلى ليون، الذي لعب له حتى الآن 3 مباريات بواقع 49 دقيقة.