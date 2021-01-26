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جوميز: أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا

Time منذ 44 دقيقة
Views 1503
جوميز: أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا

وكالات (صدى):
قال الدولي الأرجنتيني أليخادرو جوميز قائد فريق أتالانتا الإيطالي، الثلاثا،ء أن مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده في بلوغ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح الأرجنتيني صاحب الـ32 عامًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا: "إنها مشاعر متباينة بعد سنين طويلة في هذه المدينة، أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته، ولكن أعيد التجربة مجددًا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي، أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا.. سأفتقد الجماهير كثيراً، برغامو هي قلبي".

وأكدت تقارير صحافية أن نادي مدينة برغامو توصل إلى اتفاق مع إشبيلية الإسباني، للتخلي عن خدمات مهاجمه بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو جاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الاخيرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد
الصبح ملك الخرافات المشكله لقي وجهه من اجمل صحيفه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طيب طيب علم سيتم تعميم القميص على كل من يمر حول سور النادي 🍎🍏
عبدالعزيز
🤣🤣🤣
عبدالعزيز
🤣🤣🤣

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