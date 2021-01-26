إلزام ‎الوحدة بدفع 75 ألف ريال للاعب أحمد الغامدي

ماجد محمد (صدى):
أعلنت غرفة فضّ المنازعات باتحاد القدم، عن 8 قرارات طالت أندية الاتحاد والوحدة وهجر بسبب مستحقات مالية متأخرة.
وأصدرت لجنة غرفة فض المنازعات، بينما جاء فيه:" يجب على نادي الاتحاد دفع سبعة ملايين ومئتين وخمسين ألف ريال لمصلحة نادي الفيصلي كمستحقات مالية متأخرة نظير اتفاقية انتقال اللاعبين: حمدان بن عطية الشمراني، وعبدالعزيز بن علي البيشي، ومحمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني ".
وألزمت اللجنة نادي الوحدة بدفع خمسة وسبعين ألف ريال إلى اللاعب أحمد بن حامد بن صالح الغامدي.
وألزمت نادي هجر بدفع مبلغ سبعمائة وثمانية وخمسين ألف ريال للاعب عبدالله بن عثمان بن هاشم بن علي، وثمانية وخمسين ألف ريال لمصلحة اللاعب سامي بن محمد بن عبدالغني عبدالهادي، وثمانية وأربعين ألفًا وستمائة ريال للاعب أحمد بن طاهر بن سليمان النفيلي، وأربعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال للاعب حسن بن طاهر بن محمد الصندل؛ نظير مستحقات متأخرة لهم.
وأبانت اللجنة أن القرارين قابلان للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، وحددت المدة الزمنية لسداد المبالغ 30 يومًا من نهاية الفترة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.