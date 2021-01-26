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شاهد.. لحظة اندلاع حريق ضخم في محطة وقود بالقنفذة  

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد.. لحظة اندلاع حريق ضخم في محطة وقود بالقنفذة  

مكة المكرمة (صدى):
نشب حريق في محطة وقود بمركز دوقة في محافظة القنفذة، حيث اشتعل الحريق في مبنى المحطة بمكوناتها.

وبحسب ما ذكره أهالي المنطقة فإن عدم وجود مركز للدفاع المدني في مركز دوقة كان سبب رئيسي لمضاعفة الخسائر.

 

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمظيلف الحادث من مسافة تبعد أكثر من 20 كلم، الأمر الذي ضاعف الخسائر لبعد المسافة، حيث احترقت إحدى المركبات من نوع هايلوكس غمارتين والتي كانت داخل المحطة.

 

وتابعت الجهات المعنية مجريات حادث الحريق ومعرفة الأسباب المجهولة حتى الآن، ليتم استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك وأنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات.

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الدفاع المدني
القنفذة
حريق

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو وليد
فعلا استحقو الخرقه العالميه عن استحقاق وجداره
ابو وليد
بالمناسبه اتمنى من فريق ابو خرقه يضع الخرقه كشعار على صدورهم -- وكل فريق يتميز بانجازاته
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح ، وربنا يعوض على اهل المال ...
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه لارجع ولا رجع الدباب،، إذا ذهب الحمار بأم عمرو***** فلا رجعت ولا رجع الحمار إذا ذهب الحمار بأم عمرو***** فلا رجعت ولا رجع الحمار مثل بالفصحى يتداوله الناس حتى اليوم ،ويقال عندما يذهب عنك شخصا غير مرغوب فيه ،أو عند ضياع شيء غير مهم أو تتمني ضياعه في قراره نفسك ! أما حكاية المثل وسبب تداوله ، أنه في احدي حارات القاهرة القديمة كانت تعيش عجوز في عقدها السابع من العمر ، تدعي بأم عمرو ، وكانت حادة الطباع سليطة اللسان ،تفتعل المشاكل مع أهل الحارة وتتشاجر معهم بدون أسباب تذكر ،لدرجة أنها حددت لكل أسرة يوم تتشاجر معها فيه ،وفي أحد الأيام وفد علي الحارة ساكن جديد مع أسرته ، يقال له أبا أيوب وكان له حمارا يركبه للذهاب إلي مقر عمله ، وبينما كان أبي أيوب يتعرف علي أهل الحارة الجديدة وأسرها قالوا له :إن موعدك أنت وأسرتك للشجار مع أم عمرو غدا (وسردوا له قصتهم معها ) وبينما هو يفكر في الأمر وكيف يواجه الموقف وقد شاركته زوجته في التفكير ، اهتديا إلي أنهم لا يتعرضا لام عمر هذه ولن يردا عليها مهما بلغ الأمر ، وبزغ الصبح وأطلت الشمس بأشعتها الذهبية علي الحارة ، وعندما كانت زوجة أبا أيوب تفتح نافذة الغرفة وتطل علي أبي أيوب وهو يضع للحمار وجبة إفطاره من العلف والفول ليقوي علي حمله إلي حيث عمله وبعده يأخذ السلطانية ليحضر الفول المدمس والخبز من ذلك الرجل الواقف بأول الحارة أمام عربته وعليها قدره الفول المدمس وطاولة العيش البلدي ، ليفطر هو الآخر مع أولاده الصغار وبينما هم كذلك فإذا بأم عمر تكيل لهم من ألوان السباب والشتائم مالا يخطر علي بال احد وما لم يسمعا به من قبل ، وهما لا يعيران أي اهتمام لها ، فإذا بها تسقط مغشيا عليها من شدة الغيظ ، لان أحدا لم يرد عليها وقرر أهل الحارة أن ينقلوها إلي المستشفي ولم يجدوا ما يحملونها عليه سوي حمار أبي أيوب، فأسرع احدهم إلي أبي أيوب قائلا يا أبا أيوب: لقد ذهبوا بأم عمرو علي حمارك إلي المستشفي وقد لا يرجع، فرد أبا أيوب قائلا : قولته المشهورة والتي صارت مثلا تتداوله الأجيال جيلا بعد جيل :- إذا ذهب الحمار بأم عمرو***** فلا رجعت ولا رجع الحمار

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