شاهد.. لحظة اندلاع حريق ضخم في محطة وقود بالقنفذة  

مكة المكرمة (صدى):
نشب حريق في محطة وقود بمركز دوقة في محافظة القنفذة، حيث اشتعل الحريق في مبنى المحطة بمكوناتها.
وبحسب ما ذكره أهالي المنطقة فإن عدم وجود مركز للدفاع المدني في مركز دوقة كان سبب رئيسي لمضاعفة الخسائر.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالمظيلف الحادث من مسافة تبعد أكثر من 20 كلم، الأمر الذي ضاعف الخسائر لبعد المسافة، حيث احترقت إحدى المركبات من نوع هايلوكس غمارتين والتي كانت داخل المحطة.
وتابعت الجهات المعنية مجريات حادث الحريق ومعرفة الأسباب المجهولة حتى الآن، ليتم استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك وأنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات.