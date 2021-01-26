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الصحة توضح موقف الحاصلين على لقاح كورونا في حالة إصابتهم بالفيروس

Time منذ 57 دقيقة
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الصحة توضح موقف الحاصلين على لقاح كورونا في حالة إصابتهم بالفيروس

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن موقف الحاصلين على لقاح كورونا، في حالة إصابتهم بالفيروس بعد التطعيم.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي الصحة 937 بموقع تويتر إنه في حالة ثبوت الإصابة بفيروس كورونا (بعد الحصول على الجرعة الأولى) يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي.

وأشارت الصحة إلى أنه تكون الحالة المؤكدة مصحوبة بأعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود حرارة أو أعراض تنفسية.

جاء ذلك ردًا على استفسار مستفيد تضمن: أخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا وبعد 10 أيام أصبت بالفيروس، بعد أعراض ارتفاع الحرارة لمدة يومين وأثبتت المسحة أني مصاب؛ لكنني منذ 5 أيام لا أعاني من أي أعراض، فيما سيحل موعد حصولي على الجرعة الثانية غدًا، فهل يمكنني أخذها؟.

Time واتساب
الرياض
الصحة
كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد
الصبح ملك الخرافات المشكله لقي وجهه من اجمل صحيفه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طيب طيب علم سيتم تعميم القميص على كل من يمر حول سور النادي 🍎🍏
عبدالعزيز
🤣🤣🤣
عبدالعزيز
🤣🤣🤣

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