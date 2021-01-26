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شروط دخول السيارات والدراجات النارية إلى المملكة 

Time منذ ساعة
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شروط دخول السيارات والدراجات النارية إلى المملكة 

عادل الحربي (صدى):
كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط السماح بدخول بعض السلع إلى المملكة، ومنها ضرورة وجود فسح من وزارة الداخلية للسماح بدخول جهاز كشف المعادن.

 

وأوضحت أن إدخال كاميرات للمملكة يتطلب أن تكون واردة بأسماء أفراد، وألا تكون مستوردة بكميات تجارية، وألا تكون ذات صفة تجسسية، في حين اشترطت وجود شهادة صحية والحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة للسماح بدخول الحيوانات.

 

وأبانت أنه يُسمح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين سنوياً، بينما يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات، في حين يُمنع استيراد مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أو ميداليات، مضيفة أنه يتم مصادرتها وفرض غرامة مالية.

 

وتابعت أن أجهزة الحاسب الآلي والجوالات معفاة من الرسوم الجمركية، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، كما يتطلب إدخال طائرات الدرون فسح من الهيئة العامة للطيران المدني، لافتة إلى أنه يشترط لدخول الدراجات النارية فاتورة وشهادة منشأ، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا يشترط لإدخالها سنة صنع معينة، في حين لا يُسمح بدخولها بدون رقم الهيكل.

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الطيران المدني
حماية المستهلك
دراجات نارية
رسوم جمركية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد
الصبح ملك الخرافات المشكله لقي وجهه من اجمل صحيفه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طيب طيب علم سيتم تعميم القميص على كل من يمر حول سور النادي 🍎🍏
عبدالعزيز
🤣🤣🤣
عبدالعزيز
🤣🤣🤣

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