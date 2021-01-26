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مصير مواطن اصطاد صقرًا تابعًا لـ " هدد "

Time منذ ساعة
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مصير مواطن اصطاد صقرًا تابعًا لـ " هدد "

الطائف (صدى):
أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف مواطنا لتعمده اصطياد أحد الصقور التابعة لبرنامج "هدد" لإعادة الصقور لمواطنها الأصلية الذي يشرف عليه نادي الصقور السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه وبالتعاون مع شرطة الطائف، تمت مباشرة بلاغ من نادي الصقور السعودي عن قيام مواطن بطرح أحد الصقور التابعة لبرنامج "هدد" جنوب الطائف، وعدم تجاوبه مع مسؤولي النادي لاستعادة الصقر، حيث تم ضبط المخالف واستعادة الصقر منه وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

Time واتساب
الطائف
صقر
هدد
الأمن البيئي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد
الصبح ملك الخرافات المشكله لقي وجهه من اجمل صحيفه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طيب طيب علم سيتم تعميم القميص على كل من يمر حول سور النادي 🍎🍏
عبدالعزيز
🤣🤣🤣
عبدالعزيز
🤣🤣🤣

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