متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء التجميل أن استخدام الشاشات بأنواعها والبرامج المختلفة عبر الإنترنت مثل زووم وغيره كان له تأثير سلبي على البشرة من حيث فقدان الحيوية والجفاف والإجهاد.
وأشار أحد خبراء هيدرافيشل سيرشدنا إلى كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة والمعالجات الفعّالة التي يمكن تجربتها لتضفي مزيدًا من التوهج والنضارة إلى البشرة.
وأكد على ضرورة تعرض البشرة للشمس داخل المنزل، وشرب الشاي الأخضر حيث يساعد مركب إيبيجالوكاتشين جاليت (EGCG) في الشاي الأخضر على منع تحطم الكولاجين في البشرة.
وتجنب التوتر الزائد حيث زيؤدي إلى زيادة إفراز الجسم للهرمونات مثل الكورتيزول الذي يعرف بهرمون التوتر والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز البشرة للزيوت وانخفاض قدرتها على مقاومة البكتيريا المسببة للحبوب والثور، واختيار منظّف جيد ومناسب لبشرتك، واختيار منتجات الشعر المحتوية على الماء، والحرص على جلسة عناية بالبشرة مرة في الشهر عن طريق المعالجات المحترفة. معالجات التنظيف العميق، والتقشير، و الترطيب.
تتضمن عناية هيدرافيشل بالبشرة ثلاث خطوات هي التنظيف وتنقية المسامات من الشوائب والأوساخ والترطيب باستخدام أنواع السيروم التي تتغلغل في المسامات لترطيب البشرة.