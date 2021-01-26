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الباطن يحقق انتصاره الأول منذ 6 جولات أمام العين 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1504
الباطن يحقق انتصاره الأول منذ 6 جولات أمام العين 

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي الباطن، على العين بنتيجة " 2-1 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول اللاعب عمر السحيمي لصالح الباطن، في الدقيقة 58، بينما سجل اللاعب فابيو ابرو الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 76، فيما أحرز الهدف الأول للعين اللاعب خوان بابلو 4+90.

وبهذه النتيجة، رفع  الباطن رصيده إلى 16 نقطة، ويواجه الأهلي الأحد 31 يناير، بينما توقف العين عند 10 نقاط، ويلاقي الاتفاق الخميس 4 فبراير.

Time واتساب
العين
نادي الباطن
نتيجة
عمر السحيمي
فابيو ابرو
خوان بابلو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. جتهم سلامة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. العقل نعمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقبي ياالخاينه .. 7 شهور فقط على الزواج ..
ظافر
لابد من عمل استيانات وترسل على جولات لعينه عشوائيه لبعض سكان كل حي ..لانهم اعرف بمشاكل واحتياجات الحي الذي يسنكون فيه افضل من غيرهم

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