الباطن يحقق انتصاره الأول منذ 6 جولات أمام العين 

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي الباطن، على العين بنتيجة " 2-1 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول اللاعب عمر السحيمي لصالح الباطن، في الدقيقة 58، بينما سجل اللاعب فابيو ابرو الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 76، فيما أحرز الهدف الأول للعين اللاعب خوان بابلو 4+90.
وبهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة، ويواجه الأهلي الأحد 31 يناير، بينما توقف العين عند 10 نقاط، ويلاقي الاتفاق الخميس 4 فبراير.