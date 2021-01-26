الأعداد السابقة للصحيفة

فض المنازعات تلزم الاتحاد بدفع 4 مليون ريال لـ "الفيصلي"

Time منذ ساعة
Views 1638
فض المنازعات تلزم الاتحاد بدفع 4 مليون ريال لـ "الفيصلي"

نواف السالم (صدى):
قررت غرفة فض المنازعات إلزام نادي الاتحاد بسداد مستحقات مالية متأخرة خاصة بانتقال اللاعب محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني لنادي الفيصلي ودفع مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف ريال.

‏‎والزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتحاد بسداد مستحقات مالية متأخرة خاصة بانتقال اللاعب محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني لنادي الفيصلي ودفع مبلغ قدره (مئتان وخمسون ألف ريال

كما قررت إلزام نادي الاتحاد بسداد مستحقات مالية خاصة بانتقال حمدان الشمراني لنادي الفيصلي بدفع مبلغ قدره (أربعة مليون ريال).

وأشارت اللجنة أن القرارت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثون يوماً.

Time واتساب
الاتحاد
الفيصلي
غرفة فض المنازعات

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. جتهم سلامة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. العقل نعمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقبي ياالخاينه .. 7 شهور فقط على الزواج ..
ظافر
لابد من عمل استيانات وترسل على جولات لعينه عشوائيه لبعض سكان كل حي ..لانهم اعرف بمشاكل واحتياجات الحي الذي يسنكون فيه افضل من غيرهم

أخر الأخبار

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
Time منذ 3 دقائق Views 1053
لقطات من الحج قديما
لقطات من الحج قديما
Time منذ 12 دقيقة Views 194
شاهد.. مطاردة مثيرة بين دب ومتزلج على منحدر ثلجي
شاهد.. مطاردة مثيرة بين دب ومتزلج على منحدر ثلجي
Time منذ 23 دقيقة Views 404
الآسيوي يُفاجئ النصر بشأن دوري الأبطال 
الآسيوي يُفاجئ النصر بشأن دوري الأبطال 
Time منذ 29 دقيقة Views 2031
تجربة طيران فوق اهرامات مصر
تجربة طيران فوق اهرامات مصر
Time منذ 29 دقيقة Views 221
حادثة مروعة لعامل بنشر
حادثة مروعة لعامل بنشر
Time منذ 30 دقيقة Views 225
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
Time منذ 30 دقيقة Views 196
الباطن يحقق انتصاره الأول منذ 6 جولات أمام العين 
الباطن يحقق انتصاره الأول منذ 6 جولات أمام العين 
Time منذ 45 دقيقة Views 1502
كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة
كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1352
فض المنازعات تلزم الاتحاد بدفع 4 مليون ريال لـ "الفيصلي"
فض المنازعات تلزم الاتحاد بدفع 4 مليون ريال لـ "الفيصلي"
Time منذ ساعة Views 1638