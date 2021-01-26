فض المنازعات تلزم الاتحاد بدفع 4 مليون ريال لـ "الفيصلي"

نواف السالم (صدى):
قررت غرفة فض المنازعات إلزام نادي الاتحاد بسداد مستحقات مالية متأخرة خاصة بانتقال اللاعب محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني لنادي الفيصلي ودفع مبلغ قدره مئتان وخمسون ألف ريال.
والزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتحاد بسداد مستحقات مالية متأخرة خاصة بانتقال اللاعب محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني لنادي الفيصلي ودفع مبلغ قدره (مئتان وخمسون ألف ريال
كما قررت إلزام نادي الاتحاد بسداد مستحقات مالية خاصة بانتقال حمدان الشمراني لنادي الفيصلي بدفع مبلغ قدره (أربعة مليون ريال).
وأشارت اللجنة أن القرارت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمدى الزمني للسداد ثلاثون يوماً.