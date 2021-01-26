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الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

Time منذ ساعة
Views 2435
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من يوم الأربعاء 1442/6/14هـ وحتى السبت الموافق 1442/6/17 هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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الدفاع المدني
أمطار

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد
الصبح ملك الخرافات المشكله لقي وجهه من اجمل صحيفه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
طيب طيب علم سيتم تعميم القميص على كل من يمر حول سور النادي 🍎🍏
عبدالعزيز
🤣🤣🤣
عبدالعزيز
🤣🤣🤣

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