الأعداد السابقة للصحيفة

أمانة جدة تعلق على ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية

Time منذ ساعة
Views 1753
Comment 1
أمانة جدة تعلق على ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية

جدة (صدى):
علقت أمانة محافظة جدة على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية الشرقية.

وقالت الأمانة في بيان لها أن تحسين المشهد البصري في المحافظة وخطواتها يتم تنفيذها من خلال جهود مشتركة بين الأمانة وملاك العقارات والمتطوعين، والتي تشمل عدة خطوات منها أن الرصد والتبليغ عن عناصر التشوه البصري يتم من خلال المراقبين والمتطوعين باستخدام تطبيق "راصد" الإلكتروني.

وتابعت أن متابعة الملاحظات المرصودة في نطاق 19 بلدية فرعية، ومعالجة الأمانة للملاحظات البلدية الواقعة ضمن اختصاصها ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير وأن تحسين واجهات العقارات من خلال تعاون الملاك.

وأضافت أمانة جدة أنه ومن تجارب التعاون الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرا، تحسين واجهات العقارات بمحور طريق الأندلس في حي الرويسـ لافتة إلى أن المذكورة تنفذها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع متطوعين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي من الساعة الرابعة للساعة الثامنة مساء لرصد الملاحظات فقط.

وأشارت إلى أنه وبعد عملية جمع وتحليل المعلومات يتم توزيع الملاحظات على البلديات الفرعية المعنية، فيما تعمل البلديات على مخاطبة ملاك العقارات حسب الإجراءات النظامية المعمول بها لمعالجة الملاحظات.

وأكدت الأمانة أن تصوير المتطوع لعملية رصد الملاحظات تصرف فردي، وتأسف الأمانة لهذا التصرف الذي لم يراعِ سياسة النشر، وتم وضع الضوابط اللازمة لعدم تكراره.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يشير إلى وجود مخالفة لهنقر فوق سطح مبنى وخزان مياه أمام المبنى وأنه يعد تشوهاً بصرياً.

Time واتساب
جدة
أمانة جدة
حي البغدادية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. جتهم سلامة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. العقل نعمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقبي ياالخاينه .. 7 شهور فقط على الزواج ..
ظافر
لابد من عمل استيانات وترسل على جولات لعينه عشوائيه لبعض سكان كل حي ..لانهم اعرف بمشاكل واحتياجات الحي الذي يسنكون فيه افضل من غيرهم

أخر الأخبار

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
Time منذ 3 دقائق Views 1053
لقطات من الحج قديما
لقطات من الحج قديما
Time منذ 12 دقيقة Views 194
شاهد.. مطاردة مثيرة بين دب ومتزلج على منحدر ثلجي
شاهد.. مطاردة مثيرة بين دب ومتزلج على منحدر ثلجي
Time منذ 23 دقيقة Views 404
الآسيوي يُفاجئ النصر بشأن دوري الأبطال 
الآسيوي يُفاجئ النصر بشأن دوري الأبطال 
Time منذ 29 دقيقة Views 2031
تجربة طيران فوق اهرامات مصر
تجربة طيران فوق اهرامات مصر
Time منذ 29 دقيقة Views 221
حادثة مروعة لعامل بنشر
حادثة مروعة لعامل بنشر
Time منذ 30 دقيقة Views 225
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
Time منذ 30 دقيقة Views 196
الباطن يحقق انتصاره الأول منذ 6 جولات أمام العين 
الباطن يحقق انتصاره الأول منذ 6 جولات أمام العين 
Time منذ 45 دقيقة Views 1502
كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة
كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة
Time منذ 47 دقيقة Views 1352
فض المنازعات تلزم الاتحاد بدفع 4 مليون ريال لـ "الفيصلي"
فض المنازعات تلزم الاتحاد بدفع 4 مليون ريال لـ "الفيصلي"
Time منذ ساعة Views 1635