الرميان: صندوق الاستثمار يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة

الرياض (صدى):
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم
وأشار الرميان خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إلى أن الصندوق يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة.
وأضاف الرميان أن الاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، مبينا أن حجم الإنفاق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار بشكل سنوي
وتابع الرميان أنه سيتم استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة، لافتا إلى أن محفظة تطوير وتنمية القطاعات طورت أكثر من شركة في المملكة