الأعداد السابقة للصحيفة

الرميان: صندوق الاستثمار يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1223
Comment 1
الرميان: صندوق الاستثمار يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة

الرياض (صدى):
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم

وأشار الرميان خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إلى أن الصندوق يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة.

وأضاف الرميان أن الاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، مبينا أن حجم الإنفاق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار بشكل سنوي

وتابع ‏الرميان أنه سيتم استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة، لافتا إلى أن محفظة تطوير وتنمية القطاعات طورت أكثر من شركة في ‎المملكة

Time واتساب
وظيفة
صندوق الاستثمار
ياسر الرميان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كجرمان فاسقان فاسدان .. عليهما الله مايستحقان .. آمين .. .. على ساحة عشماوي عدل ...
ابو يزن
طرش بحر
ابو يزن
اللعبة واضحه زي الي يقول روحي بلاد الغرب صيعي مثل ماتبين اذا شبعتي تعالي وخلينا نستقبلك ونضمك ونسوي دراما عشان تنجح الخطة بجر المرأة مو عفتها إلى الانحلال والخروج عن قيم الدين.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو يزن
هزلت ترا الصبر له حدود أصبحنا نكته ع القاسي والداني يجب ردع الحوثيون والاخونجية معا يجب ع التحالف دعم المقاومة الجنوبية باليمن وكذا راح تنتهي الحرب. الشرعية اخوانية دواعش خونه هم مع الحوثيون وهم من يسهل لهم بإطلاق الصواريخ

أخر الأخبار

شاهد.. قائد شاحنة متهور عكس السير بطريقة جنونية بجدة والمرور يتفاعل
شاهد.. قائد شاحنة متهور عكس السير بطريقة جنونية بجدة والمرور يتفاعل
Time منذ 4 دقائق Views 1156
الرميان: صندوق الاستثمار يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة
الرميان: صندوق الاستثمار يستهدف توفير 331 ألف وظيفة في قطاعات متعددة
Time منذ 16 دقيقة Views 1223
برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 
برقية عاجلة من أمير قطر لخادم الحرمين 
Time منذ 17 دقيقة Views 1771
الأمير سطام بن خالد: استهداف الرياض رسالة تكشف انتهاكات الحوثيين
الأمير سطام بن خالد: استهداف الرياض رسالة تكشف انتهاكات الحوثيين
Time منذ 30 دقيقة Views 1448
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 1473
«التجارة»: ‏لا حاجة لفتح حساب بنكي أثناء استخراج السجل التجاري
«التجارة»: ‏لا حاجة لفتح حساب بنكي أثناء استخراج السجل التجاري
Time منذ 56 دقيقة Views 1494
"التأمينات" توضح مدى أحقية موظف القطاع الخاص في التأمين عليه من شركتين
"التأمينات" توضح مدى أحقية موظف القطاع الخاص في التأمين عليه من شركتين
Time منذ ساعة Views 1649
بالفيديو.. توفير 2000 وظيفة بعد اتفاقية "الجمارك" و "الموارد البشرية"
بالفيديو.. توفير 2000 وظيفة بعد اتفاقية "الجمارك" و "الموارد البشرية"
Time منذ ساعة Views 1646
بالفيديو.. لقطات نادرة لمدارس دار الحنان في جدة
بالفيديو.. لقطات نادرة لمدارس دار الحنان في جدة
Time منذ ساعة Views 1637
«الصحة»: تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1887