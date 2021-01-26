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الأمير سطام بن خالد: استهداف الرياض رسالة تكشف انتهاكات الحوثيين

Time منذ 30 دقيقة
Views 1448
الأمير سطام بن خالد: استهداف الرياض رسالة تكشف انتهاكات الحوثيين

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على محاولة استهداف الحوثي الفاشلة لمدينة الرياض اليوم.

‏وقال الأمير سطام بن خالد: "محاولة استهداف الحوثي هي رسالة لكل من شكك في تصنيف هذه المليشيات بأنها إرهابية ورد لكل من يظن أنها تقبل بالحل السلمي واثبات بأنها تعمل لتحقيق مصالح إيران في المنطقة".

وقدم الأمير سطام بن خالد شكره للأخوة أبطال ‎الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الوطن والمواطن

يجدر الإشارة إلى أن أبطال قوات الدفاع الجوي الملكي، تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي في سماء منطقة الرياض.

Time واتساب
الرياض
الحوثيون
الأمير سطام
استهجاف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كجرمان فاسقان فاسدان .. عليهما الله مايستحقان .. آمين .. .. على ساحة عشماوي عدل ...
ابو يزن
طرش بحر
ابو يزن
اللعبة واضحه زي الي يقول روحي بلاد الغرب صيعي مثل ماتبين اذا شبعتي تعالي وخلينا نستقبلك ونضمك ونسوي دراما عشان تنجح الخطة بجر المرأة مو عفتها إلى الانحلال والخروج عن قيم الدين.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو يزن
هزلت ترا الصبر له حدود أصبحنا نكته ع القاسي والداني يجب ردع الحوثيون والاخونجية معا يجب ع التحالف دعم المقاومة الجنوبية باليمن وكذا راح تنتهي الحرب. الشرعية اخوانية دواعش خونه هم مع الحوثيون وهم من يسهل لهم بإطلاق الصواريخ

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