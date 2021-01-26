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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 57.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8789.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وإم آي إس، والبحر الأحمر، ودلة الصحية، وإسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تشب، وأسيج، وإسمنت المدينة، وزجاج، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.85% و 2.58%.

فيما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وكيان السعودية، والصقر للتأمين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأمانة للتأمين، والراجحي، وباعظيم، وإم آي إس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 112.59 نقطة ليقفل عند مستوى 25940.86 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 513 صفقة.

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المملكة
سوق الأسهم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كجرمان فاسقان فاسدان .. عليهما الله مايستحقان .. آمين .. .. على ساحة عشماوي عدل ...
ابو يزن
طرش بحر
ابو يزن
اللعبة واضحه زي الي يقول روحي بلاد الغرب صيعي مثل ماتبين اذا شبعتي تعالي وخلينا نستقبلك ونضمك ونسوي دراما عشان تنجح الخطة بجر المرأة مو عفتها إلى الانحلال والخروج عن قيم الدين.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو يزن
هزلت ترا الصبر له حدود أصبحنا نكته ع القاسي والداني يجب ردع الحوثيون والاخونجية معا يجب ع التحالف دعم المقاومة الجنوبية باليمن وكذا راح تنتهي الحرب. الشرعية اخوانية دواعش خونه هم مع الحوثيون وهم من يسهل لهم بإطلاق الصواريخ

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