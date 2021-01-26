الآسيوي يُفاجئ النصر بشأن دوري الأبطال 

نواف السالم (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2020، بحسب تصويت الجمهور ووفق إحصائيات التحليل الرقمي للمباريات.
وأبان الاتحاد الآسيوي، أن التشكيلة المثالية بخيارات الجمهور تضمن لاعبي النصر سلطان الغنام وعبدالرزاق حمدالله، فيما شملت التشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات لاعبين من النصر وهما حارس المرمى براد جونز والمهاجم عبدالرزاق حمدالله.
وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن حمدالله والياباني تيروهيتو ناكاغاوا لاعب يوكوهاما مارينوس اللاعبان الوحيدان من أصل 11 لاعبا في التشكيلة اللذان استحقا مكانهما بحسب خيارات الجمهور.