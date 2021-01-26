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الآسيوي يُفاجئ النصر بشأن دوري الأبطال 

Time منذ 29 دقيقة
Views 2031
الآسيوي يُفاجئ النصر بشأن دوري الأبطال 

نواف السالم (صدى):
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية في دوري أبطال آسيا 2020، بحسب تصويت الجمهور ووفق إحصائيات التحليل الرقمي للمباريات.

 

وأبان الاتحاد الآسيوي، أن التشكيلة المثالية بخيارات الجمهور تضمن لاعبي النصر سلطان الغنام وعبدالرزاق حمدالله، فيما شملت التشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات لاعبين من النصر وهما حارس المرمى براد جونز والمهاجم عبدالرزاق حمدالله.

 

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن حمدالله والياباني تيروهيتو ناكاغاوا لاعب يوكوهاما مارينوس اللاعبان الوحيدان من أصل 11 لاعبا في التشكيلة اللذان استحقا مكانهما بحسب خيارات الجمهور.

Time واتساب
النصر
الاتحاد الآسيوي
سلطان الغنام
دوري أبطال آسيا 2020
عبدالرزاق حمدالله

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. جتهم سلامة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. العقل نعمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعقبي ياالخاينه .. 7 شهور فقط على الزواج ..
ظافر
لابد من عمل استيانات وترسل على جولات لعينه عشوائيه لبعض سكان كل حي ..لانهم اعرف بمشاكل واحتياجات الحي الذي يسنكون فيه افضل من غيرهم

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