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بالفيديو.. توفير 2000 وظيفة بعد اتفاقية "الجمارك" و "الموارد البشرية"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. توفير 2000 وظيفة بعد اتفاقية "الجمارك" و "الموارد البشرية"

الرياض (صدى):
وقعت الهيئة العامة للجمارك، مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين وظائف نشاط التخليص الجمركي وتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وقال متحدث الجمارك لقناة " الإخبارية " : ستوفر الاتفاقية التي تم توقيعها مع الموارد البشرية حوالي 2000 وظيفة في قطاع التخليص الجمركي.

وأضاف : تأتي مذكرة التعاون في إطار مبادرة متكاملة تُقدمها الجمارك السعودية لتطوير قطاع التخليص الجمركي إلى جانب مبادراتٍ أخرى أطلقتها خلال عام 2020م.

وأشار إلى أن مذكرة التعاون تتضمن رفع نسبة التوطين إلى 100% في المهن المستهدفة لقطاع التخليص الجمركي، إلى جانب تقديم حوافز لقطاع التخليص الجمركي لدعم منشآت التخليص الجمركي والباحثين عن عمل في هذا القطاع، ومواءمة سياسات التوطين في قطاع التخليص الجمركي وتوفير التأهيل والتدريب للمواطنين للراغبين بالعمل في القطاع.

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الجمارك
الموارد البشرية
التخليص الجمركي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. كجرمان فاسقان فاسدان .. عليهما الله مايستحقان .. آمين .. .. على ساحة عشماوي عدل ...
ابو يزن
طرش بحر
ابو يزن
اللعبة واضحه زي الي يقول روحي بلاد الغرب صيعي مثل ماتبين اذا شبعتي تعالي وخلينا نستقبلك ونضمك ونسوي دراما عشان تنجح الخطة بجر المرأة مو عفتها إلى الانحلال والخروج عن قيم الدين.
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو يزن
هزلت ترا الصبر له حدود أصبحنا نكته ع القاسي والداني يجب ردع الحوثيون والاخونجية معا يجب ع التحالف دعم المقاومة الجنوبية باليمن وكذا راح تنتهي الحرب. الشرعية اخوانية دواعش خونه هم مع الحوثيون وهم من يسهل لهم بإطلاق الصواريخ

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