وظائف شاغرة بالهيئة العامة العامة للأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للأوقاف باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى بالرياض .
وأبانت " الأوقاف " الوظائف المطلوبة على النحو التالي :
1- مدير تطوير التحول الرقمي وذكاء الأعمال ، ويشترط : بكالوريوس ويفضل الماجيستير في " إدارة الأعمال ، علوم الحاسب ، نظم المعلومات " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات منها 3 سنوات في إدارة المنتجات الرقمية .
2- أخصائي أول تسجيل الأوقاف : بكالوريوس ويفضل ماجيستير " إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات ، في مجال ذا صلة .
3- مهندس أول الشؤون الهندسية : بكالوريوس ويفضل الماجيستير في تخصص " الهندسة الكهربائية " أو ما يعادلها ، خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذا صلة .
وحول موعد التقديم ، أبانت الهيئة العامة للأوقاف أنه متاح بدءً من اليوم الثلاثاء 13 / 6 / 1442 هـ ، الموافق 26 / 1 / 2021 ، عبر الروابط التالية على التقرير : هنا
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