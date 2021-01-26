الصحة العالمية تتحفظ على أفضلية تلقيح المسافرين بسبب المخزون

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية تحفظها على أفضلية تلقيح المسافرين بسبب محدودية المخزون، مشيرة إلى أن المهلة بين جرعتي موديرنا قد تصل لـ6 أسابيع.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مؤكدة على أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "في الوقت الحالي، تنشر الدول الغنية لقاحات في حين تكتفي الدول الأقل تطورا بالمشاهدة والانتظار".
وأضاف "في كل يوم ينقضي تزداد الهوة بين الأثرياء والفقراء"، مشددًا على أن النزعة القومية في مجال اللقاحات قد تخدم أهدافا سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات.
وأشار تيدروس إلى دراسة جديدة لصندوق الأبحاث التابع لغرفة التجارة الدولية التي تمثل 45 مليون شركة في أكثر من 100 دولة.
وتابع أن التصرف على أساس "القومية في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9200 مليار دولار، ونصف هذا المبلغ، أي 4500 مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء".