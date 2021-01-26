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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم حضور مجالس الغيبة

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم حضور مجالس الغيبة

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم حضور مجالس الغيبة .

وأكد الشيخ " السليمان " أن الغيبة والنميمة كبيرتان يجب على المسلم أن يحذر منهما ، كما قال الله تعالى : "ولا يغتب بعضكم بعضاً ".

وأضاف الشيخ السليمان أنه ورد في حديث أنس رضي الله عنه ، أنه عندما عُرج النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى أُناس لهم أظافر أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم ، وسأل عنهم جبريل رضي الله عنه ، فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم .

وأضاف الشيخ السليمان أن الغيبة هي ذكر أخاك بما يكره ، ولما سُأل النبي صلى الله عليه وسلم " إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " ، أما النميمة فهي نقل الكلام بهدف الإفساد ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة نمام .

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المملكة
كبار العلماء
فتاوى
الغيبة
الشيخ السليمان
الشيخ عبد السلام السليمان
النميمة

أحدث التعليقات

الملل
المال الحرام مافيه بركة
ابو فهد
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من روضاته قتل بدم بارد لاكن فكر التكفير وخاصه لرجال الأمن فكر بني على الجهل بالدين
الراقي=-=
صدقتك يامجوسية إيران
الراقي=-=
أصلا كل حياتك حرام
شرحبيل
هههههههههههه

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