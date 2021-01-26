واتساب يختبر ميزة جديدة لمكالمات الفيديو

وكالات (صدى):
بدأ تطبيق واتساب في العمل على توسيع قدرات مكالمات الفيديو ضمن تطبيقات الأجهزة المحمولة، بعد كثرة اللجوء إليها خاصة بعد انتشار فيروس " كورونا، فقد استغرقت نسخة الويب الخاصة بالتطبيق وقتًا أطول.
وتعتبر نسخة الويب من تطبيق واتساب إضافة مهمة لأولئك الذين يستخدمون واتساب باستمرار، ويعني هذا عدم الحاجة للوصول إلى الهاتف والاستجابة أثناء العمل عبر جهاز الحاسب.
وكان النقص الكبير في المكالمات، خاصةً بالنسبة للأعمال التجارية، أحد العيوب الرئيسية لفترة من الوقت ضمن نسخة الويب من الخدمة.
وقررت واتساب أخيرًا جعل المكالمات الفيديوية والمكالمات الصوتية خيارًا، وهو ما يعني على الأرجح أن الخدمة تريد الاحتفاظ بمستخدميها واستعادة المستخدمين الذين انتقلوا إلى خدمات منافسة.
وأشارت واتساب أن الميزة ستطرح هذا العام، حيث كانت تعمل منذ عامين أو نحو ذلك على تنفيذ المكالمات عبر نسخة الويب، لكن هناك حاجة دائمًا إلى الاتصال بالهاتف.
ومن المقرر أن تطرح واتساب المكالمات التجريبية لمستخدمين محددين، لكن بسبب كونها ميزة تجريبية، فهي متاحة لعدد قليل جدًا من الأشخاص.
وتابع “لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقاً للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى”.