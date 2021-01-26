بالفيديو.. إعلان مشروع نيوم يتصدر أشهر ميادين لندن

نيوم (صدى):
تصدر إعلان مشروع نيوم العملاق الشاشات الإعلانية في أشهر ميادين العاصمة البريطانية لندن .
وكشف المواطن " طارق القويفل " عن إعلان نيوم تحت عنوان المدينة الحالمة في ساحة البيكاديللي ، مؤكداً أنه قام بتصويره بنفسه هناك أثناء سيره بسيارته في الميدان الشهير .
وأعرب المواطن عن فخره بالمشاريع التنموية والإقتصادية التي تشهدها المملكة وتحظى بإهتمام عالمي .
ويمتد مشروع نيوم العملاق بين ثلاث دول هي السعودية والأردن ومصر بإستثمارات تبلغ نصف تريليون دولار لتصبح أهم العواصم الإقتصادية والعلمية على مستوى العالم .