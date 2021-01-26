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اعتراض صاروخ باليستي في سماء الرياض
منذ ساعة
6182
4
الرياض (صدى):
كشفت أنباء، اليوم الثلاثاء، عن قيام أبطال قوات الدفاع الجوي الملكي، باعتراض صاروخ باليستي في سماء منطقة الرياض قبل قليل.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا حال توفرها.
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الرياض
المملكة
صاروخ باليستي
الدفاع الجوي الملكي
اعتراض صاروخ
أحدث التعليقات
الملل
المال الحرام مافيه بركة
ابو فهد
الله يرحمه ويغفره ويجعل قبره روضه من روضاته قتل بدم بارد لاكن فكر التكفير وخاصه لرجال الأمن فكر بني على الجهل بالدين
الراقي=-=
صدقتك يامجوسية إيران
الراقي=-=
أصلا كل حياتك حرام
شرحبيل
هههههههههههه
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